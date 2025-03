Hosting gestito per WordPress

WordPress è il sistema di gestione dei contenuti (CMS) più utilizzato e alimenta oltre il 40% di tutti i siti web. Consente a milioni di creatori di creare tutti i tipi di siti web: blog, portfolio, curriculum, forum, pubblicazioni e siti di e-commerce.

Essendo un software gratuito e open source, puoi installarlo su qualsiasi servizio di web hosting e modificare i siti web WordPress a tuo piacimento. Tuttavia, dovresti scegliere servizi di hosting ottimizzati per WordPress se desideri prestazioni migliori. In qualità di host WordPress consigliato da WordPress.org, Hostinger offre strumenti AI per uno sviluppo più semplice di siti web, il plugin LiteSpeed Cache ​​per prestazioni ottimali, plugin interni per una configurazione e una manutenzione più semplici e altro ancora.

WordPress è famoso per la sua interfaccia, i suoi temi e i suoi plugin facili da usare: non hai bisogno di conoscenze tecniche per gestire la maggior parte degli aspetti del tuo sito web, dalla gestione dei contenuti al web design. In breve, puoi creare un sito completamente funzionale con WordPress senza alcuna programmazione.

