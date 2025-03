Hostinger veikla WordPress bendruomenėje

Džiaugiamės būdami WordPress bendruomenės nariais ir prisidėdami prie „Five for the Future“ iniciatyvos. Mūsų komanda skiria 5 % savo išteklių, kad WordPress taptų dar geresne platforma visiems jos naudotojams. Taip pat remiame WordCamp US, WordCamp Europe ir WordCamp Asia konferencijas.