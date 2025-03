Klientų atsiliepimai apie Hostinger

Ačiū Agnei

Agnė yra tikra profesionalė – mano problema buvo išspręsta per kelias akimirkas. Per klaidą įsigijau Premium hostingo planą, kai iš tiesų norėjau užsisakyti Solo planą. Susisiekiau su klientų aptarnavimo komanda ir Agnė grąžino pinigus per kelias minutes. Ačiū dar kartą!