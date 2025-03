Vélemények a Hostingerről

A létező legjobb támogatás!

Az elmúlt 4 évben több tárhelyszolgáltatót is kipróbáltam, és be kell valljam, hogy a Hostinger messze a legjobb a sebesség, az árak és legfőképpen az ügyfélszolgálat tekintetében. Webdizájnerként fontos számomra, hogy azonnali támogatást kapjak, mivel ügyfeleim webhelyeit a Hostingeren kezelem. Már majdnem két éve dolgozom velük, és nem is lehetnék elégedettebb. Bátran ajánlom mindenkinek, aki webdizájnnal szeretne foglalkozni, vagy saját célra szeretne weboldalt készíteni.