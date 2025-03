Recenzije Hostingera

Najbolji pristupačan i kvalitetan pružatelj hostinga!!

Tražio sam povoljnog, ali i kvalitetnog pružatelja hostinga. Nakon što sam usporedio nekoliko recenzija, odlučio sam se za Hostinger. Nisam nimalo požalio. Sve je teklo glatko i prije svega vrlo brzo. Vrlo dobra web stranica s vrlo jasnim objašnjenjima o postavkama i migraciji postojeće web stranice. Migracija je prošla savršeno, a kod kreiranja dodatne web stranice s domenom (besplatna ponuda) dogodio se problem s SSL-om, no i to je vrlo brzo riješio njihov zaposlenik iz profesionalne i ljubazne podrške koji razmišlja zajedno s vama!! Podrška je također dostupna u bilo koje doba, vrlo brzo odgovaraju i vrlo su usmjereni na uslugu, nikada to nisam doživio!! Što se mene tiče, velika preporuka onima koji traže povoljnog, visokokvalitetnog i pouzdanog pružatelja hostinga!!