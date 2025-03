TLD je kratica za vršnu domenu. To je posljednja komponenta imena domene, poput .com.

ccTLD je kratica za vršnu domenu sa kodom zemalja. To je potkategorija TLD-ova koja se koristi za identifikaciju određene zemlje – na primjer, .co.uk, .de, .mx i .fr su sve ccTLD-ovi.

gTLD je kratica za generičku vršnu domenu. gTLD-ovi su najčešća vrsta imena domena, dijelom zato što ova kategorija uključuje .com domene, koje imaju više registracija nego svi ccTLD-ovi zajedno.

Povijesno gledano, glavni gTLD-ovi bili su .com, .org, .net, .edu, .gov i .mil, ali je broj dostupnih ekstenzija domena proširen dodavanjem TLD-ova kao što su .online, .xyz, i .name.