ΤLD σημαίνει top-level domain. Είναι το τελικό συστατικό ενός ονόματος domain, όπως το .com.

ccTLD σημαίνει domain ανώτατου επιπέδου με κωδικό χώρας. Είναι μια υποκατηγορία των TLD που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης χώρας - για παράδειγμα, οι .co.uk, .de, .mx και .fr είναι όλοι ccTLD.

gTLD σημαίνει generic top-level domain. Τα gTLDs είναι ο πιο κοινός τύπος ονόματος domain, εν μέρει επειδή αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τους τομείς .com, οι οποίοι έχουν περισσότερες καταχωρίσεις από όλους τους ccTLDs μαζί.

Ιστορικά, οι κύριοι gTLDs είναι οι .com, .org, .net, .edu, .gov και .mil, αλλά ο αριθμός των διαθέσιμων επεκτάσεων domain έχει διευρυνθεί με την προσθήκη TLDs όπως .online, .xyz και .name.