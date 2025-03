Το TLD που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να εξαρτάται από τις ανάγκες σας.

Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL .xyz δεν έχει καθορισμένη χώρα ή κλάδο. Έτσι, είναι εξαιρετικό για μία ιστοσελίδα πολλαπλών χρήσεων ή όταν θέλετε να έχετε ένα μοναδικό όνομα ιστοσελίδας για προσωπική χρήση. Το συνιστούμε επίσης σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων με περιορισμένο προϋπολογισμό.

Από την άλλη πλευρά, το .com προορίζεται για εμπορική χρήση - όπως μία επιχειρηματική ιστοσελίδα. Η δημοτικότητα του .com καθιστά εύκολη την οικοδόμηση κύρους και την απόκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών. Ωστόσο, ένα domain .com είναι συνήθως πολύ πιο ακριβό και έχει περιορισμένη διαθεσιμότητα.