Tùy theo nhu cầu mà sử dụng tên miền phù hợp.

Ví dụ, tên miền .xyz không dành riêng cho quốc gia hoặc lĩnh vực nào. Vì vậy, nó rất tốt cho các trang với nhiều mục đích hoặc khi bạn muốn kiếm một tên miền trang web cho mục đích cá nhân. Chúng tôi cũng khuyên chủ sở hữu kinh doanh nhỏ với kinh phí thấp.

Mặt khác, .com được dùng cho mục đích thương mại - như trang web kinh doanh. Sự phổ biến của .com giúp nó dễ dàng xây dựng sự tin cậy và chiếm được lòng tin người dùng. Tuy nhiên, tên miền .com thường đắt hơn và ít sự lựa chọn hơn.