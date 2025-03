El TLD que uses tiene que depender de tus requerimientos.

Por ejemplo, la URL .xyz no tiene un país o sector designado. Por ende, es ideal para un sitio polivalente o cuando desees reclamar un nombre de sitio exclusivo para uso personal. También lo recomendamos a los dueños de pequeñas empresas con un presupuesto no tan amplio.

Por otro lado, .com está pensado para uso comercial, como una web empresarial. La popularidad de .com hace que sea sencillo crear autoridad y ganarse la confianza de los clientes. No obstante, un dominio .com generalmente es mucho más caro y su disponibilidad es limitada.