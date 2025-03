Ningún TLD es intrínsecamente más compatible con SEO que otros. Puedes crear una nueva web y hacer que ocupe un lugar alto incluso con el uso de un dominio alternativo a .com, como el dominio .net o .xyz.

Muchas personas piensan que .com es mejor para los motores de búsqueda porque los sitios .com por lo general dominan los resultados de las búsquedas. Realmente, lo que Google prefiere son marcas conocidas con una autoridad sólida en el sector y resulta que muchas de estas entidades emplean dominios .com.