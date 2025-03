.com on kõige populaarsem domeenilaiend, kuna see on üks vanimaid.

Erinevalt teistest algupärastest tippdomeenidest nagu .net või .org on .com ärilise eesmärgiga. Kuna paljud kasutajad kasutavad Internetti veebis ostmiseks ja müümiseks, on .com neile tuttavam kui teised tippdomeenid.