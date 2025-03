.store laiend on tippdomeen, mis viitab otseselt su veebilehe eesmärgile. See on suurepärane valik nii väiksematele kui suurematele ettevõtetele, mis soovivad siseneda e-kaubandusmaailma, ükskõik kas neil juba on veebileht või mitte.

Seega kui soovid lisada oma olemasolevale lehele veebipoe või luua oma uue ettevõtte jaoks veebilehte, on .store tippdomeen suurepärane viis näidata inimestele, et soovid neile müüa tooteid või teenuseid, mida nad oodanud on.