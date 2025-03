Alla maggior parte delle aziende piace avere il proprio nome nell'URL. È una pratica comune che rende l'indirizzo più professionale e più facile da ricordare.

Tuttavia, a volte i nostri nomi di dominio preferiti sono già registrati da qualcun altro. Anche se questo può sembrare una tragedia, ci sono altri modi in cui puoi registrarti per un dominio memorabile che contenga il nome della tua azienda.

Per prima cosa, prova a trovare un modo alternativo per incorporare il tuo brand. Sperimenta con abbreviazioni e acronimi. Se non trovi nulla che ti piace, dai un'occhiata a diversi TLD: i domini .com e .shop possono funzionare altrettanto bene per i brand online.