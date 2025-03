Il dominio .cloud è un dominio di primo livello (TLD) generico associato principalmente ad aziende o individui nel settore del cloud computing. Gli esempi includono fashion.cloud, un'azienda SaaS rivolta ai rivenditori di moda, e fint.cloud, che offre software di contabilità basato su cloud.

Anche le organizzazioni no profit possono utilizzare i domini .cloud per facilitare le loro operazioni. FoodCloud, un'impresa sociale che si occupa dello spreco alimentare, utilizza i dati basati su cloud per collegare le aziende con eccedenze alimentari agli enti di beneficenza e sceglie questo dominio per differenziarsi dalle istituzioni a scopo di lucro.