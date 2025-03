.se è il dominio di primo livello con codice paese per la Svezia. L'utilizzo di questo nome di dominio è una grande opportunità per le aziende di eCommerce che desiderano stabilire una presenza online in Svezia.

Il consumatore medio svedese è abituato a visitare siti web con estensioni .se. Le aziende che desiderano capitalizzare su questo non dovrebbero esitare a registrare nomi di dominio .se.

Inoltre, i domini svedesi si classificano meglio sui motori di ricerca perché sono specificamente rivolti al pubblico locale: la commercializzazione di un sito web per i consumatori svedesi è molto più semplice con i domini .se.