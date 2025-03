I prezzi dei domini per altre estensioni sono alti, quindi molte persone optano per un dominio alternativo di primo livello come .space.

Per un dominio .space, puoi aspettarti di pagare un minimo di 0,99 € per il primo anno di registrazione e 22,99 €/anno per le tasse di rinnovo. Crea la tua casa online e ottieni uno dei domini più premium.