Assolutamente. In passato, i domini .us erano più diffusi tra le agenzie governative. Tuttavia, i privati e le entità commerciali di tutto il paese stanno acquistando domini .us per i propri siti web.

La registrazione di un nome di dominio .us è una scelta eccellente non solo per le imprese americane, ma per chiunque voglia promuovere un brand o negozio online a clienti con sede negli Stati Uniti. Inoltre, tale dominio può elencare la tua attività locale sul sito del codice postale .us, un servizio gratuito che funge da directory per le entità della zona.