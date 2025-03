Ciò che rende .tech un nome di dominio desiderabile è il suo chiaro posizionamento su internet: chiunque incontri un URL che termina con .tech saprà che il sito web appartiene alla nicchia tecnologica, il che è particolarmente utile per le startup e le aziende senza una presenza online consolidata.

Inoltre, Google tratta tutti i nuovi gTLD come i .com più utilizzati. Ciò significa che il posizionamento del tuo sito non sarà in alcun modo influenzato dall'estensione .tech.

Tutto sommato, i siti web .tech sono affidabili, facili da ricordare e ancora ampiamente disponibili. Almeno per ora.