Fino al 61% di sconto su n8n self hosting
N8n self-hosted: flussi di lavoro AI senza codice
Scegli il miglior piano VPS: incluso n8n self-hosted
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Connetti i flussi di lavoro. Integra i dati
Automazione senza codice
Facile da configurare e gestire
Scegli il template più adatto a te: n8n, n8n con modalità queue o un template n8n con accesso a oltre 100 flussi di lavoro predefiniti.
Flussi di lavoro illimitati
Con n8n self-hosted, le possibilità di automazione sono infinite, così puoi continuare a scalare.
Ottieni di più, paga di meno
Con un piano di VPS hosting, accedi alle funzionalità n8n e ad altri vantaggi a basso costo e ad alto valore.
Nodi della community personalizzati
Ottieni l'accesso a più servizi e strumenti con i nodi personalizzati sviluppati dalla community n8n.
VPS Hosting su cui puoi fare affidamento
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è costantemente eccellente, mantenendo il mio sito sempre funzionante. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico è stato rapido, competente e davvero disponibile.
Tutto funziona alla grande con Hostinger, con il chatbot AI e la chat umana, se l'AI non riesce a risolvere il tuo problema. Oh, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alti e bassi. Grazie al team di sviluppo e a tutti gli altri coinvolti. Continuate così 🚀
Finalmente un'azienda di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei propri utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Dà una sensazione di sicurezza.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per avermi aiutato con questo aggiornamento N8N sul mio VPS Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down, non si blocca mai.
L'azienda sta andando bene, sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo. Non sono costosi come altri fornitori che offrono configurazioni VPS e piani tariffari davvero ottimi.
Gestisci il tuo VPS con l'AI
Monitora lo stato del server n8n
Tieni d'occhio le prestazioni del tuo VPS. Ottieni dettagli sull'utilizzo di CPU, memoria e disco per individuare e risolvere tempestivamente i problemi.
Gestisci le impostazioni di sicurezza
Imposta e aggiorna le regole del firewall, le chiavi SSH e il DNS inverso per mantenere il tuo server sicuro, accessibile e gestito in tutta sicurezza.
Gestisci backup e snapshot
Crea backup e snapshot per proteggere i tuoi dati e ripristina rapidamente il tuo VPS direttamente dalla chat.