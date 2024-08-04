Fino al 61% di sconto su n8n self hosting

N8n self-hosted: flussi di lavoro AI senza codice

Sblocca flussi di lavoro illimitati Avvia esecuzioni simultanee illimitate Accedi ai nodi della community Paga 4 volte meno di una soluzione cloud
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
n8n self hosting

Scegli il miglior piano VPS: incluso n8n self-hosted

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Flussi di lavoro illimitati
Esecuzioni simultanee illimitate
Nodi della community
n8n con modalità queue
n8n con 100 flussi di lavoro predefiniti
Installazione n8n con un click
Nodo della community n8n dell'API Hostinger
Assistente AI basato su MCP
Backup gratuiti settimanali

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Connetti i flussi di lavoro. Integra i dati

n8n è uno strumento gratuito di automazione del flusso di lavoro che ti consente di connettere tutte le tue app e i tuoi dati in un'unica piattaforma personalizzabile e senza codice. Progetta flussi di lavoro ed elabora i dati da una dashboard semplice e unificata.
Oltre 500 integrazioni di app
Trigger del server MCP
Flussi di lavoro predefiniti
Nodi AI
Connetti i flussi di lavoro. Integra i dati

Automazione senza codice

Facile da configurare e gestire
Facile da configurare e gestire

Scegli il template più adatto a te: n8n, n8n con modalità queue o un template n8n con accesso a oltre 100 flussi di lavoro predefiniti.

Flussi di lavoro illimitati
Flussi di lavoro illimitati

Con n8n self-hosted, le possibilità di automazione sono infinite, così puoi continuare a scalare.

Ottieni di più, paga di meno
Ottieni di più, paga di meno

Con un piano di VPS hosting, accedi alle funzionalità n8n e ad altri vantaggi a basso costo e ad alto valore.

Nodi della community personalizzati
Nodi della community personalizzati

Ottieni l'accesso a più servizi e strumenti con i nodi personalizzati sviluppati dalla community n8n.

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.

Distribuzione locale. Portata globale

VPS Hosting su cui puoi fare affidamento

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 marzo 2025

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è costantemente eccellente, mantenendo il mio sito sempre funzionante. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico è stato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 aprile 2025

Tutto funziona alla grande con Hostinger, con il chatbot AI e la chat umana, se l'AI non riesce a risolvere il tuo problema. Oh, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alti e bassi. Grazie al team di sviluppo e a tutti gli altri coinvolti. Continuate così 🚀

Noel
Noel
26 aprile 2025

Finalmente un'azienda di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei propri utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Dà una sensazione di sicurezza.

Omkar
Omkar
30 maggio 2025

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain
26 giugno 2025

Grazie mille a Carla per avermi aiutato con questo aggiornamento N8N sul mio VPS Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman
5 novembre 2024

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down, non si blocca mai.

Martin K
Martin K
4 agosto 2024

L'azienda sta andando bene, sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo. Non sono costosi come altri fornitori che offrono configurazioni VPS e piani tariffari davvero ottimi.

Gestisci il tuo VPS con l'AI

Scopri Kodee, il tuo assistente AI basato su MCP, pronto ad aiutarti a gestire il tuo server in oltre 50 lingue. Gestisci prestazioni, sicurezza e dati con semplici prompt, direttamente tramite chat. Utilizza il linguaggio naturale per porre domande e impartire comandi, senza bisogno di gergo tecnico.
Gestisci il tuo VPS con l'AI

Monitora lo stato del server n8n

Tieni d'occhio le prestazioni del tuo VPS. Ottieni dettagli sull'utilizzo di CPU, memoria e disco per individuare e risolvere tempestivamente i problemi.

Gestisci le impostazioni di sicurezza

Imposta e aggiorna le regole del firewall, le chiavi SSH e il DNS inverso per mantenere il tuo server sicuro, accessibile e gestito in tutta sicurezza.

Gestisci backup e snapshot

Crea backup e snapshot per proteggere i tuoi dati e ripristina rapidamente il tuo VPS direttamente dalla chat.

Vuoi approfondire l'argomento dell'hosting n8n?

pages.n8nHosting.videoSection.title

Configurazione di n8n sul VPS di Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

n8n e automazione API di Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Scala l'automazione dell'AI utilizzando MCP

Prova n8n self-hosted, senza rischi

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

FAQ sull'hosting VPS n8n

Ottieni le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di server privati virtuali n8n.

Cos'è l'hosting n8n?

Come ospitare autonomamente n8n?

Quanto costa ospitare autonomamente n8n?

Il VPS hosting n8n è sicuro?

Posso creare applicazioni AI personalizzate con n8n su un VPS?

N8n è migliore di Zapier?

Posso migrare i miei flussi di lavoro n8n sul VPS di Hostinger?

Quali opzioni di supporto sono disponibili per il VPS hosting n8n?