Hasta 57% de descuento en alojamiento propio n8n

n8n autoalojado: flujos de trabajo de IA sin código

Desbloquea flujos de trabajo ilimitados Lanzar ejecuciones simultáneas ilimitadas Acceder a los nodos de la comunidad Pague 4 veces menos que una solución en la nube
Garantía de reembolso de 30 días
n8n auto hospedaje

Elige el mejor plan VPS (n8n autoalojado incluido)

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Flujos de trabajo ilimitados
Ejecuciones concurrentes ilimitadas
Nodos comunitarios
n8n con modo de espera
n8n con 100 flujos de trabajo prediseñados
Instalación de n8n con un solo clic
Nodo comunitario de la API n8n de Hostinger
Asistente de IA impulsado por MCP
Copias de seguridad semanales gratuitas

El pago se puede realizar hasta en 12 cuotas

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido entre la cantidad de meses que lo componen.

Conecta flujos de trabajo. Integra datos.

n8n, una herramienta gratuita de automatización de flujos de trabajo, te permite conectar todas tus aplicaciones y datos en una plataforma personalizable y sin código. Diseña flujos de trabajo y procesa datos desde un panel de control simple y unificado.
Más de 500 integraciones de aplicaciones
Disparador de servidor MCP
Flujos de trabajo prediseñados
Nodos de IA
Automatización sin código

Fácil de configurar y administrar
Choose the best template for you: n8n, n8n with queue mode, or an n8n template with access to 100+ pre-made workflows.

Flujos de trabajo ilimitados
Con n8n autohospedado, las posibilidades de automatización son infinitas, por lo que puede seguir escalando.

Obtenga más, pague menos
Con un plan de alojamiento VPS, acceda a las funciones de n8n y otros beneficios a bajo costo y alto valor.

Nodos comunitarios personalizados
Obtenga acceso a más servicios y herramientas con nodos personalizados desarrollados por la comunidad n8n.

Ubicación de servidor recomendada:

De cheques...

Implementación local. Alcance global.

Elija una ubicación de servidor cercana a su audiencia para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.

Alojamiento VPS en el que puede confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 de marzo de 2025

¡Estoy increíblemente satisfecho con el alojamiento VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 de abril de 2025

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y el chat humano, si la IA no puede resolver tu duda. Ah, y el VPS es genial, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los involucrados. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel
26 de abril de 2025

¡Por fin una empresa de hosting VPS que lo hace bien! Buen precio. Un portal excelente que respeta el tiempo de sus usuarios. Copias de seguridad impecables. Buen soporte. Confiable. Se siente como una roca.

Omkar
Omkar
30 de mayo de 2025

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain
26 de junio de 2025

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Es muy profesional y tiene mucho conocimiento. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman
5 de noviembre de 2024

El VPS de Hostinger es absolutamente excepcional. Siempre funciona. Es rápido y estable. Nunca se cae ni se bloquea.

Martin K
Martin K
4 de agosto de 2024

La empresa va bien y estoy muy satisfecho con los servicios que utilizo. No son tan caros como otros sitios con excelentes configuraciones de VPS y planes de precios.

Administra tu VPS con IA

Conoce a Kodee, tu asistente de IA con tecnología MCP, listo para ayudarte a administrar tu servidor en más de 50 idiomas. Gestiona el rendimiento, la seguridad y los datos con instrucciones sencillas, directamente por chat. Usa lenguaje natural para hacer consultas y dar comandos, sin necesidad de tecnicismos.
Supervisar la salud del servidor n8n

Supervisa el rendimiento de tu VPS. Obtén información sobre el uso de CPU, memoria y disco para detectar y solucionar problemas a tiempo.

Administrar la configuración de seguridad

Configure y actualice reglas de firewall, claves SSH y DNS inverso para mantener su servidor seguro, accesible y administrado de forma segura.

Gestionar copias de seguridad e instantáneas

Cree copias de seguridad e instantáneas para mantener sus datos seguros y restaure rápidamente su VPS directamente desde el chat.

¿Quieres profundizar en el alojamiento n8n?

Configuración de n8n en Hostinger VPS

Automatización de API de n8n y Hostinger

Escalar la automatización de la IA mediante MCP

Pruebe n8n autoalojado, sin riesgos

garantía de devolución de dinero de 30 días

Preguntas frecuentes sobre alojamiento VPS para n8n

Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de servidores privados virtuales n8n.

¿Qué es el hosting n8n?

¿Cómo auto hospedar n8n?

¿Cuánto cuesta auto hospedar n8n?

¿Es seguro el alojamiento VPS de n8n?

¿Puedo crear aplicaciones de IA personalizadas con n8n en un VPS?

¿Es n8n mejor que Zapier?

¿Puedo migrar mis flujos de trabajo n8n al VPS de Hostinger?

¿Qué opciones de soporte están disponibles para el alojamiento VPS n8n?