n8n es una herramienta de código abierto para la automatización de flujos de trabajo que te permite conectar todas tus aplicaciones y datos en un único lugar, fácil de usar y totalmente personalizable, sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. Con el alojamiento VPS de n8n, puedes autoalojar n8n y pagar solo por tu VPS. Obtén flujos de trabajo ilimitados, ejecuciones ilimitadas y acceso a nodos desarrollados por la comunidad, todo ello manteniendo tu configuración totalmente segura y lista para escalar.

El alojamiento VPS de n8n es totalmente seguro. Tanto si decides operar tu servidor en la nube como localmente, conservas el control total de tus datos y decides quién puede acceder a ellos y quién no.

¿Es n8n mejor que Zapier?