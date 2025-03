TLD significa dominio de nivel superior (top-level domain en inglés). Es la parte final de cualquier dominio como .com, .org o .gov

ccTLD significa dominios de nivel superior de código de país. Es una subcategoría que se utiliza para identificar un país en particular. Por ejemplo, .co, .uk, .es, mx, .de.

gTLD significa dominio genérico de nivel superior. Los gTLD son el tipo de nombre de dominio más común. En parte porque esta categoría incluye dominios .com, que tienen más registros que todos los ccTLD combinados.

Históricamente, los principales gTLD eran .com, .org, .net, .edu, .gov y .mil, pero la cantidad de gTLD disponibles se ha ampliado con el resultado de que ahora hay cientos de gTLD disponibles, incluidos .online, . xyz y .name