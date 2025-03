Et .online domenenavn er et nytt toppnivådomenenavn for nettsiden din som kommuniserer at merkevaren din er ikke knyttet til en bestemt region, men er klar for et globalt publikum. I tillegg, siden det er en ny utvidelse, er det mye mer sannsynlig at du finner et tilgjengelig domenenavn som ikke allerede er registrert hos et annet selskap eller et spesifikt domenenavn som ville være for dyrt.