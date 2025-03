Selv om det er det offisielle toppdomenet for Montenegro, er bruken av dette navnet ikke begrenset i andre land - hvem som helst kan registrere et .me-domene for sitt personlige eller bedriftsnettside.

.me-utvidelsen har blitt utrolig populær siden lanseringen. Det er et domenenavn som vanligvis brukes av frilansere, kunstnere, musikere og små bedrifter som ønsker å markedsføre merkevarene sine.

Er du fotograf? Vil du opprette en nettside for å selge håndlagde smykker? Eller kanskje du er en forfatter som ønsker å bygge opp et arkiv over arbeidet ditt? Av alle domenenavnene er toppdomenet .me ideelt for å vise frem personlige merkevarer på nettet.