Standard størrelsen for logo er avhengig av plasseringen av bildet. Det er derfor vi anbefaler å ha flere logofiler med forskjellige størrelser.

Hvis du viser logoen på nettsidens hovedlinjen er standardstørrelsen 160x160 px. For et favikon varierer nummeret fra 16 x 16px til 48 x 48 px. SoMe-plattformer har også deres egne regler for størrelser for å vise logoer på profilbildet eller et coverbilde.

Med vår AI-logooppretter vil du få en pakke med logofiler i høy oppløsning i PNG eller SVG - fra liten til stor. På denne måten vil logodesignet ditt se bra ut uansett hvor det måtte vises.