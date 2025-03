WHOIS-databasen inneholder lister over alle registrerte domenenavn på Internett. Den vedlikeholdes og oppdateres jevnlig av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Databasen kan brukes til å få informasjon om domenenavn, som registrerings- og utløpsdatoer, nåværende domeneregistrator og navnetjenere, samt eierens personlige kontaktinformasjon.