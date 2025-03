Cloud-planer tilbyr en dedikert IP-adresse sammen med dedikerte ressurser fra et nettverk av servere for å sikre maksimal ytelse og oppetid. Med disse planene kan du få 4 ganger høyere hastighet og total kontroll over servernes ressurser for å maksimere potensialet.

Hostinger bruker CloudLinux med LVE-containere. I dette oppsettet får hver bruker en container med ressursgrenser for å opprettholde jevn drift.

Dette betyr at ressursene du får er sammenlignbare med en virtuell privat server (VPS). Men i motsetning til VPS trenger du ikke teknisk ekspertise for å sette opp og administrere skyhosting - det er like enkelt som å bruke administrert webhotell.

Når nettsiden din trenger mer ressurser, kan du oppgradere fra webhotell til cloud-hosting direkte via medlemsområdet med bare noen få klikk.