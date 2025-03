Plany w chmurze oferują dedykowany adres IP wraz z dedykowanymi zasobami z sieci serwerów, aby zapewnić maksymalną wydajność i czas sprawności. Dzięki tym planom możesz uzyskać 4x większą prędkość i całkowitą kontrolę nad zasobami serwerów, aby zmaksymalizować ich potencjał.

Hostinger używa CloudLinux z kontenerami LVE. W tej konfiguracji każdy użytkownik otrzymuje kontener z granicami zasobów, aby utrzymać płynne działanie.

Oznacza to, że zasoby, które otrzymujesz, są porównywalne z wirtualnym serwerem prywatnym (VPS). Jednak w przeciwieństwie do VPS, nie potrzebujesz wiedzy technicznej, aby skonfigurować i zarządzać hostingiem w chmurze — jest to tak proste, jak użycie zarządzanego hostingu internetowego.

Gdy Twoja strona będzie potrzebowała więcej zasobów, możesz uaktualnić hosting internetowy do hostingu w chmurze bezpośrednio za pośrednictwem Strefy członkowskiej za pomocą zaledwie kilku kliknięć.