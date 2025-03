Rozszerzenia domen, które użytkownicy Hostinger mogą uzyskać za darmo to: .xyz, .com, .online, .link, .shop, .live, .digital, .tech, .space, .website, .email, .fun, .click, .site, .uno, .in, .host, .store, .press, .me, .help.

Wszystkie te rozszerzenia domen cieszą się dużym popytem, więc jeśli znajdziesz odpowiednią nazwę dla siebie — nie zwlekaj i zarejestruj ją, zanim ktoś inny Cię wyprzedzi!