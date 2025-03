Wszystko zależy od tego, gdzie chcesz swoje logo zamieścić, dlatego najlepszym pomysłem jest posiadanie różnych rozmiarów tego samego logo.

Jeśli chcesz umieścić logo w nagłówku strony www, standardowy rozmiar to 160 px x 160 px. W przypadku favicon wielkość rozmiaru waha się od 16 px x 16 px do 48 px x 48 px. Jeśli chodzi o media społecznościowe, mają one własne zasady dotyczące rozmiaru wyświetlania logo w zdjęciu profilowym i na okładce profilu.

Nasz kreator logo AI Hostinger stworzy dla Ciebie logo o wysokiej rozdzielczości w formacie PNG lub SVG — zarówno w małym rozmiarze, jak i dużym. Dzięki temu Twoje logo będzie się świetnie prezentowało niezależnie od tego, gdzie je umieścisz.