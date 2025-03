Chociaż oba rozwiązania są przeznaczone dla użytkowników nietechnicznych, służą różnym celom.

Hostinger Horizons to kreator aplikacji AI bez kodu, który umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji internetowych. Aplikacje te działają w przeglądarce internetowej i umożliwiają użytkownikom interakcję z danymi przez Internet. Dostęp do aplikacji internetowych jest możliwy z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym i są one łatwo aktualizowane, ponieważ zmiany są wprowadzane po stronie serwera.

Dzięki temu są idealne dla założycieli i przedsiębiorców, którzy potrzebują dostosowanych rozwiązań programowych. Dzięki Hostinger Horizons możesz łatwo utworzyć aplikację przy użyciu AI, bez zatrudniania programisty.

Tymczasem Kreator stron Hostinger AI pomaga tworzyć strony internetowe, takie jak blogi, portfolio i sklepy internetowe, przy użyciu najnowszych możliwości sztucznej inteligencji.

Krótko mówiąc, Hostinger Horizons to kreator aplikacji, podczas gdy Kreator stron Hostinger AI służy do tworzenia stron internetowych.