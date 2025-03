Molemmat ratkaisut on suunniteltu muille kuin teknisen taustan omaaville käyttäjille, mutta niillä on erilainen tarkoitusperä.

Hostinger Horizons on kooditon AI-sovelluskehittäjä, jonka avulla voit rakentaa yksilöityjä verkkosovelluksia. Nämä sovellukset toimivat verkkoselaimessa, ja niiden avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa datan kanssa internetissä. Verkkosovelluksia voi käyttää miltä tahansa laitteelta, jolla on internetyhteys, ja niitä on helppo päivittää, sillä muutokset tehdään palvelinpuolella.

Tämän takia ne sopivat ihanteellisesti perustajille ja yrittäjille, jotka tarvitsevat räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja. Hostinger Horizonsin avulla voit helposti luoda sovelluksen AI:n avulla ilman tarvetta palkata ohjelmistokehittäjää.

Hostingerin AI-kotisivukone taas auttaa rakentamaan verkkosivuja, kuten blogeja, portfolioita ja verkkokauppoja uusimpien tekoälyominaisuuksien avulla.

Lyhyesti sanottuna Hostinger Horizons on työkalu yksilöityjen verkkosovellusten luomiseen, ja Hostingerin AI-kotisivukone taas on tarkoitettu verkkosivujen rakentamiseen.