Projektisi, optimoitu hakukoneille ja tekoälylle

Hostinger Horizons luo automaattisesti kaiken tarvittavan, jotta hakukoneet indeksoivat sivustosi ja tekoälytyökalut, kuten ChatGPT, Gemini ja Meta AI, ymmärtävät niitä paremmin.

Automaattisesti optimoitu näkyvyyden parantamiseksi

Kun kooditon sivustosi julkaistaan mukautetulla verkkotunnuksella, keskeiset SEO- ja tekoälynäkyvyystiedostot, kuten sitemap.xml, robots.txt ja llms.txt, luodaan automaattisesti. Tämä auttaa hakukoneita ja tekoälytyökaluja ymmärtämään sisältöäsi – erillistä asennusta ei tarvita.
Aina mukana
Aina mukana

Älykäs julkaiseminen hakukoneoptimointia ja tekoälyn löytämistä varten

Tekoälyhakualusta

Aputyökalut, kuten ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity ja Meta AI, ymmärtävät sivustoasi. Automaattisesti luodun LLMs.txt-tiedoston avulla tekoälyjärjestelmät tietävät tarkalleen, mistä etsiä, mikä parantaa mahdollisuuksiasi tulla suositelluksi vastauksissa ja yhteenvedoissa.

Parhaat hakukoneoptimointikäytännöt

Ei asennusta, maksimaaliset tulokset

Uusi tekoälyhakukoneoptimoinnin parissa? Katso ja opi muutamassa minuutissa

Nämä lyhyet videot erittelevät, mitä generatiivinen hakukoneoptimointi (GEO) tarkoittaa ja miten saat sisältösi näkyväksi.

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
@markdiantonio

Vibekoodaus vähentää kehitystyötä 45 prosentilla, ja työkalut, kuten Hostinger Horizons, tekevät luonnollisesta kielestä toimivia prototyyppejä tunneissa viikkojen sijaan. Kynnys ohjelmistojen kehittämiseen on huomattavasti matalampi.

Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
@EHillPapercraft

On todella helppoa rakentaa, mitä haluat verkkosivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin HORIZONS-AI:n avulla! Todella mahtavaa – kokeile itse!

Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
@nice_gamin60974

Tilanne näyttää todella hyvältä @Hostinger Horizonsin kanssa! Uuden AI-päivityksen parissa on ollut todella hauskaa työskennellä. Se on ollut mullistavaa paitsi minulle, myös monille muille, jotka tunnen.

RameshR
@rezmeram

Mietin, miten Hostinger keksi Horizonsin... On uskomatonta, kuinka nopeasti kuka tahansa voi sen avulla ottaa käyttöön sekä front end- että back end -järjestelmän.

Zera
@TheZoyaThinking

Tämä projekti oli odottanut tehtävälistallani ties kuinka kauan, KUNNES kehititte Horizons-AI:n. En tiedä mitään verkkosovellusten koodaamisesta – täysi 0. Unelmaprojektini samassa tilanteessa olevien auttamiseksi on JULKAISTU. Jippii!

Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa verkkosovelluksia syöttämällä vain kehotteen Hostinger Horizonsissa. Todella siistiä!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis tekemään ainutlaatuisesta projekti-ideastasi todellisuutta?

