הפרויקט שלך, מותאם למנועי חיפוש ובינה מלאכותית

אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. 0 וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים על הרשת עכשיו. וואו!