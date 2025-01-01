Seu projeto, otimizado para mecanismos de busca e IA

O Hostinger Horizons gera automaticamente tudo o que é necessário para que seus sites sejam indexados por mecanismos de busca e melhor compreendidos por ferramentas de IA como ChatGPT, Gemini e Meta AI.

Otimizado automaticamente para visibilidade

Assim que seu site sem código for lançado em um domínio personalizado, arquivos importantes de SEO e visibilidade de IA, como sitemap.xml, robots.txt e llms.txt, serão criados automaticamente. Isso ajuda os mecanismos de busca e as ferramentas de IA a entenderem seu conteúdo — sem necessidade de configuração.
Sempre incluído

Publicação inteligente para descoberta de SEO e IA

Plataforma de pesquisa de IA

Ferramentas de ajuda como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity e Meta AI entendem seu site. Com o LLMs.txt gerado automaticamente, os sistemas de IA sabem exatamente onde procurar, aumentando suas chances de ser recomendado em respostas e resumos.

Melhores práticas de SEO

Configuração zero, resultados máximos

Novo em SEO de IA? Assista e aprenda em minutos

Esses vídeos curtos detalham o que significa Otimização Generativa de Mecanismos de Busca (GEO) e como manter seu conteúdo visível.

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

@markdiantonio

O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.

@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos a Horizons IA da @Hostinger e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Especialista digital

Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de investir tudo.

@EHillPapercraft

É inacreditável como é simples montar o que você precisa para seu site e seus clientes usando a IA HORIZONS da Hostinger! Simplesmente fantástico – veja você mesmo!

Criador de conteúdo

Hostinger Horizons é a ferramenta que pode construir a ideia que você teve – só explicar o que quer, e tudo funciona como mágica.

@nice_gamin60974

Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.

@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que ela deixa qualquer implementar um front e back end.

@TheZoyaThinking

Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!

Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

@stevesalihu

Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!

@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástico! Este criador de apps com IA sem programação cria sites e apps muito bons em minutos — ela faz o design, o código e o conteúdo para você. Vale a pena testar.

@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Pronto para transformar sua ideia única de projeto em realidade?

