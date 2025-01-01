Crie designs interativos com prototipagem por IA
Com a Hostinger Horizons, o design, site ou web app dos seus sonhos está ao seu alcance.
Como criar um protótipo de site
Defina sua ideia e principais características
Comece imaginando o design ou a ideia dos seus sonhos e como quer que ela seja e funcione.
Descreva sua visão
Em seguida, escreva uma descrição detalhada na Horizons para dar vida à sua ideia, seja ela um design, um aplicativo web, um produto ou um site.
Crie protótipos com IA
Agora a mágica acontece! Teste e edite seu protótipo de IA, receba feedback e faça ajustes antes de lançá-lo.
Precisa de ideias de prototipagem com IA?
Web app de reservas para restaurantes
Rastreador de funil de vendas
Site de membros
Site de negócios
Validador de ideias de negócios
Aplicativo coletor de feedback
Gerador de faturas
Da ideia ao protótipo funcional em minutos
Prototipagem com IA sem obstáculos
Transforme sua ideia em um web app funcional, sem código e sem complicações. A Horizons cria o design, a funcionalidade e o conteúdo para você em minutos.
Basta descrever e a Horizons cuida do resto
Do layout à lógica, você pode criar aplicativos totalmente interativos simplesmente descrevendo o que precisa. Compatível com mais de 80 idiomas, para que você possa criar com suas próprias palavras.
Publique rápido, cresça sem esforço
Publique seu site com hospedagem, domínio, e-mail comercial e integrações, tudo incluso. Sem ferramentas externas, sem atrasos.
Feito em uma infraestrutura de IA confiável
A Horizons combina plataformas de gerenciamento de conteúdo baseadas em LLMs e ferramentas líderes do mercado, como Stripe e Supabase, para oferecer experiências prontas para produção com agilidade e eficiência.