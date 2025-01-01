Não perca as ofertas da Cyber Week

Como criar um protótipo de site

Com a Horizons, tudo o que você precisa fazer é descrever a sua ideia, e a prototipagem com inteligência artificial a tornará realidade.
01

Defina sua ideia e principais características

Comece imaginando o design ou a ideia dos seus sonhos e como quer que ela seja e funcione.

02

Descreva sua visão

Em seguida, escreva uma descrição detalhada na Horizons para dar vida à sua ideia, seja ela um design, um aplicativo web, um produto ou um site.

03

Crie protótipos com IA

Agora a mágica acontece! Teste e edite seu protótipo de IA, receba feedback e faça ajustes antes de lançá-lo.

Precisa de ideias de prototipagem com IA?

Web app de reservas para restaurantes

Ofereça aos clientes uma experiência completa no app: consultar o menu, fazer reservas e informar preferências alimentares.
Rastreador de funil de vendas

Site de membros

Site de negócios

Validador de ideias de negócios

Aplicativo coletor de feedback

Gerador de faturas

Da ideia ao protótipo funcional em minutos

Prototipagem com IA sem obstáculos

Transforme sua ideia em um web app funcional, sem código e sem complicações. A Horizons cria o design, a funcionalidade e o conteúdo para você em minutos.

Basta descrever e a Horizons cuida do resto

Do layout à lógica, você pode criar aplicativos totalmente interativos simplesmente descrevendo o que precisa. Compatível com mais de 80 idiomas, para que você possa criar com suas próprias palavras.

Publique rápido, cresça sem esforço

Publique seu site com hospedagem, domínio, e-mail comercial e integrações, tudo incluso. Sem ferramentas externas, sem atrasos.

Feito em uma infraestrutura de IA confiável

A Horizons combina plataformas de gerenciamento de conteúdo baseadas em LLMs e ferramentas líderes do mercado, como Stripe e Supabase, para oferecer experiências prontas para produção com agilidade e eficiência.

Vamos transformar sua ideia única de site em realidade?

Perguntas frequentes (FAQ) sobre prototipagem de design

Tire todas as suas dúvidas sobre nossa ferramenta de prototipagem com IA.

O que é prototipagem?

Preciso de habilidades de design para construir um protótipo?

Como um protótipo pode me ajudar a conseguir financiamento ou aprovação do cliente?

O design gerado é único?

Como faço para testar um protótipo de site e receber feedback?

Qual a diferença entre um protótipo e um site ao vivo?

Posso transformar meu protótipo em um site real e funcional na Hostinger?