Creëer interactieve ontwerpen met AI-prototyping

Met Hostinger Horizons is uw droomontwerp, website of webapp binnen handbereik.

Creëer interactieve ontwerpen met AI-prototyping

Hoe maak je een prototype van een website?

Met Horizons hoeft u alleen maar uw idee te beschrijven en met behulp van AI-gestuurde prototyping wordt het werkelijkheid.
01

Definieer uw idee en de belangrijkste kenmerken

Begin met het bedenken van uw droomontwerp of idee en hoe u wilt dat het eruitziet en functioneert.

02

Beschrijf uw visie

Schrijf vervolgens een gedetailleerde opdracht in Horizons om jouw idee tot leven te brengen, of het nu gaat om een ontwerp, webapp, product of website.

03

Creëer met AI-prototyping

Nu gebeurt de magie! Je kunt je AI-prototype testen en bewerken, feedback krijgen en itereren voordat je het live zet.

Heeft u ideeën nodig voor AI-prototyping?

Web-app voor restaurantreserveringen

Laat klanten menu's bekijken, tafels reserveren en dieetwensen opgeven in dezelfde app.
Verkooppijplijn tracker

Van idee tot werkend prototype in minuten

AI-prototyping zonder obstakels

Zet je idee om in een werkende webapp, zonder code en zonder gedoe. Horizons bouwt binnen enkele minuten het ontwerp, de functionaliteit en de content voor je.

Beschrijf het maar, Horizons regelt de rest

Van lay-out tot logica, je kunt volledig interactieve apps bouwen door simpelweg te beschrijven wat je nodig hebt. Ondersteunt meer dan 80 talen, dus je kunt in je eigen woorden schrijven.

Lanceer met klikken, groei op de automatische piloot

Ga live met hosting, domein, zakelijke e-mail en integraties – alles inbegrepen. Geen tools van derden, geen vertragingen.

Gebouwd op vertrouwde AI-infrastructuur

Horizons maakt gebruik van toonaangevende LLM's en tools zoals Stripe en Supabase om snel productieklare ervaringen te leveren.

Bent u klaar om uw unieke website-idee om te zetten in werkelijkheid?

Veelgestelde vragen over ontwerpprototyping

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over onze AI-prototypingtool.

