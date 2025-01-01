Creëer interactieve ontwerpen met AI-prototyping
Met Hostinger Horizons is uw droomontwerp, website of webapp binnen handbereik.
Hoe maak je een prototype van een website?
Definieer uw idee en de belangrijkste kenmerken
Begin met het bedenken van uw droomontwerp of idee en hoe u wilt dat het eruitziet en functioneert.
Beschrijf uw visie
Schrijf vervolgens een gedetailleerde opdracht in Horizons om jouw idee tot leven te brengen, of het nu gaat om een ontwerp, webapp, product of website.
Creëer met AI-prototyping
Nu gebeurt de magie! Je kunt je AI-prototype testen en bewerken, feedback krijgen en itereren voordat je het live zet.
Heeft u ideeën nodig voor AI-prototyping?
Web-app voor restaurantreserveringen
Verkooppijplijn tracker
Lidmaatschapswebsite
Bedrijfswebsite
Validator van zakelijke ideeën
Feedbackverzamelaar-app
Factuurgenerator
Van idee tot werkend prototype in minuten
AI-prototyping zonder obstakels
Zet je idee om in een werkende webapp, zonder code en zonder gedoe. Horizons bouwt binnen enkele minuten het ontwerp, de functionaliteit en de content voor je.
Beschrijf het maar, Horizons regelt de rest
Van lay-out tot logica, je kunt volledig interactieve apps bouwen door simpelweg te beschrijven wat je nodig hebt. Ondersteunt meer dan 80 talen, dus je kunt in je eigen woorden schrijven.
Lanceer met klikken, groei op de automatische piloot
Ga live met hosting, domein, zakelijke e-mail en integraties – alles inbegrepen. Geen tools van derden, geen vertragingen.
Gebouwd op vertrouwde AI-infrastructuur
Horizons maakt gebruik van toonaangevende LLM's en tools zoals Stripe en Supabase om snel productieklare ervaringen te leveren.