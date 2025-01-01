Skapa interaktiva designer med AI-prototyper
Din drömdesign, webbplats eller webbapp är inom räckhåll med Hostinger Horizons.
Hur man skapar en webbplatsprototyp
Definiera din idé och dina viktigaste funktioner
Börja med att föreställa dig din drömdesign eller idé och hur du vill att den ska se ut och fungera.
Beskriv din vision
Skriv sedan en detaljerad prompt i Horizons för att förverkliga din idé, oavsett om det är en design, webbapp, produkt eller webbplats.
Skapa med AI-prototyper
Nu händer magin! Du kan testa och redigera din AI-prototyp, få feedback och iterera innan den går live.
Behöver du idéer för AI-prototyper?
Webbapp för restaurangbokningar
Säljpipeline-spårare
Medlemssida
Företagssida
Validerare för affärsidéer
App för insamling av feedback
Fakturagenerator
Från idé till fungerande prototyp på några minuter
AI-prototyper utan hinder
Förvandla din idé till en fungerande webbapp, utan kod och utan krångel. Horizons bygger designen, funktionaliteten och innehållet åt dig på några minuter.
Beskriv det bara, Horizons tar hand om resten
Från layout till logik kan du bygga helt interaktiva appar genom att helt enkelt beskriva vad du behöver. Stöder över 80 språk, så att du kan skapa med dina egna ord.
Lansering med några klick, väx på autopilot
Gå live med webbhotell, domän, företagsmejl och integrationer – allt ingår. Inga tredjepartsverktyg, inga förseningar.
Byggt på pålitlig AI-infrastruktur
Horizons använder ledande LLM och verktyg som Stripe och Supabase för att snabbt leverera produktionsklara upplevelser.