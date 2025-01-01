Missa inte Cyber Week-erbjudandena

Skapa interaktiva designer med AI-prototyper

Din drömdesign, webbplats eller webbapp är inom räckhåll med Hostinger Horizons.

Hur man skapar en webbplatsprototyp

Med Horizons behöver du bara beskriva din idé, så förverkligas den med hjälp av AI-driven prototypframställning.
Definiera din idé och dina viktigaste funktioner

Börja med att föreställa dig din drömdesign eller idé och hur du vill att den ska se ut och fungera.

Beskriv din vision

Skriv sedan en detaljerad prompt i Horizons för att förverkliga din idé, oavsett om det är en design, webbapp, produkt eller webbplats.

Skapa med AI-prototyper

Nu händer magin! Du kan testa och redigera din AI-prototyp, få feedback och iterera innan den går live.

Behöver du idéer för AI-prototyper?

Webbapp för restaurangbokningar

Låt kunderna bläddra bland menyer, boka bord och ange kostpreferenser i samma app.
Säljpipeline-spårare

Medlemssida

Företagssida

Validerare för affärsidéer

App för insamling av feedback

Fakturagenerator

Från idé till fungerande prototyp på några minuter

AI-prototyper utan hinder

Förvandla din idé till en fungerande webbapp, utan kod och utan krångel. Horizons bygger designen, funktionaliteten och innehållet åt dig på några minuter.

Beskriv det bara, Horizons tar hand om resten

Från layout till logik kan du bygga helt interaktiva appar genom att helt enkelt beskriva vad du behöver. Stöder över 80 språk, så att du kan skapa med dina egna ord.

Lansering med några klick, väx på autopilot

Gå live med webbhotell, domän, företagsmejl och integrationer – allt ingår. Inga tredjepartsverktyg, inga förseningar.

Byggt på pålitlig AI-infrastruktur

Horizons använder ledande LLM och verktyg som Stripe och Supabase för att snabbt leverera produktionsklara upplevelser.

