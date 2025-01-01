Interaktív dizájn készítése AI prototípussal
Álmai dizájnja, weboldala vagy webes alkalmazása elérhető közelségben van a Hostinger Horizons segítségével.
Így készíthet weboldal-prototípust
Definiálja ötletét és főbb jellemzőit
Kezdje azzal, hogy elképzeli álmai dizájnját vagy ötletét, és azt, hogyan nézzen ki és működjön.
Írja le elképzelését
Majd írjon egy részletes utasítást a Horizonsban, hogy megvalósítsa ötletét, legyen az egy dizájn, webes alkalmazás, termék vagy weboldal.
Alkosson az AI prototípusok erejével
És most: abrakadabra! Tesztelheti és szerkesztheti az AI-alapú prototípusát, visszajelzéseket kaphat és implementálhatja azokat a publikálás előtt.
Szüksége van néhány AI prototípus ötletre?
Éttermi foglaláskezelő webes alkalmazás
Értékesítésifolyamat-követő
Tagoknak szóló weboldal
Céges weboldal
Üzletiötlet-validátor
Visszajelzésgyűjtő alkalmazás
Számlázó
Az ötlettől a működő prototípusig percek alatt
AI prototípus-készítés nehézségek nélkül
Váltsa ötletét működő webes alkalmazássá kódolás és gond nélkül. A Horizons percek alatt elkészíti Önnek a dizájnt, a funkciókat és a tartalmat.
Csak írja körül, a többit pedig bízza a Horizonsra
Az elrendezéstől a logikáig teljesen interaktív alkalmazásokat hozhat létre úgy, hogy egyszerűen leírja, mire van szüksége. Több mint 80 nyelv támogatott, így a saját szavaival alkothat.
Párkattintásos kezdés, automatikus növekedés
Publikálás tárhellyel, domainnel, üzleti e-mail-címmel és integrációkkal; minden benne van az árban. Nincsenek külsős eszközök, nincs várakozás.
Megbízható, AI-alapú infrastruktúrára épül
A Horizons vezető nagy nyelvi modelleket és más eszközöket (például Stripe, Supabase) használ, amellyel gyorsan használatra kész terméket hozhat létre.