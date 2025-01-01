Interaktív dizájn készítése AI prototípussal

Álmai dizájnja, weboldala vagy webes alkalmazása elérhető közelségben van a Hostinger Horizons segítségével.

Így készíthet weboldal-prototípust

A Horizons segítségével csupán le kell írnia ötletét, és az AI-alapú prototípus-készítő létrehozza azt.
01

Definiálja ötletét és főbb jellemzőit

Kezdje azzal, hogy elképzeli álmai dizájnját vagy ötletét, és azt, hogyan nézzen ki és működjön.

02

Írja le elképzelését

Majd írjon egy részletes utasítást a Horizonsban, hogy megvalósítsa ötletét, legyen az egy dizájn, webes alkalmazás, termék vagy weboldal.

03

Alkosson az AI prototípusok erejével

És most: abrakadabra! Tesztelheti és szerkesztheti az AI-alapú prototípusát, visszajelzéseket kaphat és implementálhatja azokat a publikálás előtt.

Szüksége van néhány AI prototípus ötletre?

Éttermi foglaláskezelő webes alkalmazás

Tegye lehetővé, hogy a vendégek ugyanabban az alkalmazásban böngésszék az étlapokat, foglaljanak asztalt és adják meg az étkezési preferenciáikat.
Értékesítésifolyamat-követő

Tagoknak szóló weboldal

Céges weboldal

Üzletiötlet-validátor

Visszajelzésgyűjtő alkalmazás

Számlázó

Az ötlettől a működő prototípusig percek alatt

AI prototípus-készítés nehézségek nélkül

Váltsa ötletét működő webes alkalmazássá kódolás és gond nélkül. A Horizons percek alatt elkészíti Önnek a dizájnt, a funkciókat és a tartalmat.

Csak írja körül, a többit pedig bízza a Horizonsra

Az elrendezéstől a logikáig teljesen interaktív alkalmazásokat hozhat létre úgy, hogy egyszerűen leírja, mire van szüksége. Több mint 80 nyelv támogatott, így a saját szavaival alkothat.

Párkattintásos kezdés, automatikus növekedés

Publikálás tárhellyel, domainnel, üzleti e-mail-címmel és integrációkkal; minden benne van az árban. Nincsenek külsős eszközök, nincs várakozás.

Megbízható, AI-alapú infrastruktúrára épül

A Horizons vezető nagy nyelvi modelleket és más eszközöket (például Stripe, Supabase) használ, amellyel gyorsan használatra kész terméket hozhat létre.

Készen áll, hogy webhelyre vonatkozó egyedi ötletét valóra váltsa?

Dizájnprototípus GYIK

Itt találja a válaszokat az AI-alapú prototípus-készítő eszközünkkel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

