Indítsa el webáruházát gond nélkül

Hozza létre webáruházát az AI-val csevegve. A termékeket, rendeléseket, fizetéseket és egyebeket könnyedén kezelheti, hála a beépített webáruház integrációnak.

Percek alatt létrehozhatja webáruházát

A Hostinger Horizonshoz egy teljesen integrált webáruház jár, amelyet egyetlen kattintással csatlakoztathat.

Könnyedén kezelheti a termékeket, a rendeléseket, a fizetéseket, a szállítást és egyéb funkciókat, harmadik féltől származó eszközök használata nélkül.

Könnyedén kezelhető áruház

Szerezzen be mindent, amire a fizikai és digitális termékek és ajándékkártyák értékesítéséhez, illetve az adományok elfogadásához szüksége lehet.

Széles termékválaszték

Könnyedén értékesíthet fizikai és digitális termékeket és ajándékkártyákat, és elfogadhat adományokat is.

Gyors terméklétrehozás az AI segítségével

Töltsön fel képeket a termékeiről, és a mesterséges intelligencia automatikusan elkészíti a termékismertetőket. Szükség esetén bármikor szerkesztheti azokat.

100+ biztonságos fizetési mód

Az integráció több mint 100 biztonságos fizetési módot támogat. A fizetési módok elérhetősége a webáruház országától, pénznemétol és az ügyfelek tartózkodási helyétől függ.

Szállítási költségek, adók és kedvezmények beállítása

Mindössze néhány kattintással maximalizálhatja üzlete bevételi potenciálját a szállítási díjak, az adózással kapcsolatos szabályok és az egyedi kedvezmények beállításával.

Készletkövetés és rendeléskezelés

Kísérje figyelemmel az eseményeket a valós idejű készletkövetéssel és a rendeléskezeléssel a vásárlástól a kézbesítésig.

Az ötlettől a pénztárig percek alatt

Nézze meg, hogyan hozhatja létre, szabhatja testre és indíthatja el áruházát percek alatt – az AI által létrehozott termékektől a fizetési beállításokig.

