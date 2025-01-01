Indítsa el webáruházát gond nélkül
Hozza létre webáruházát az AI-val csevegve. A termékeket, rendeléseket, fizetéseket és egyebeket könnyedén kezelheti, hála a beépített webáruház integrációnak.
Könnyedén kezelhető áruház
Széles termékválaszték
Könnyedén értékesíthet fizikai és digitális termékeket és ajándékkártyákat, és elfogadhat adományokat is.
Gyors terméklétrehozás az AI segítségével
Töltsön fel képeket a termékeiről, és a mesterséges intelligencia automatikusan elkészíti a termékismertetőket. Szükség esetén bármikor szerkesztheti azokat.
100+ biztonságos fizetési mód
Az integráció több mint 100 biztonságos fizetési módot támogat. A fizetési módok elérhetősége a webáruház országától, pénznemétol és az ügyfelek tartózkodási helyétől függ.
Szállítási költségek, adók és kedvezmények beállítása
Mindössze néhány kattintással maximalizálhatja üzlete bevételi potenciálját a szállítási díjak, az adózással kapcsolatos szabályok és az egyedi kedvezmények beállításával.
Készletkövetés és rendeléskezelés
Kísérje figyelemmel az eseményeket a valós idejű készletkövetéssel és a rendeléskezeléssel a vásárlástól a kézbesítésig.