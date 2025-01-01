Remibrálható sablonok

Válassz egy sablont a kezdéshez, és tedd a sajátoddá mesterséges intelligenciával való csevegéssel vagy vizuális szerkesztésekkel.
Minden sablonWeboldalakAlkalmazások
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Nem találod a szükséges sablont? Csak írd le, és a mesterséges intelligencia elkészíti neked.

Ezeket tartsa észben AI-projektje építésekor

A mesterséges intelligencia már nem csak a szakértőknek szól. Akár kezdő, akár mélyebbre ásna, az AI-alapú fejlesztés ezen kulcsfontosságú aspektusai elvezetik Önt az ötlettől egészen a működő projektig. A Hostinger Horizons segítségével minden lehetséges – nincs szükség csapatra, csak a saját képzeletére.

Határozza meg a projekt célját

Kezdésképpen pontosítsa elképzeléseit a megoldani kívánt problémáról. A Hostinger Horizons segítségével vízióját tettekre válthatja, az előre elkészített sablonok pedig végigvezetik a következő lépéseken.

Akadálymentes, kódolás nélküli platform

Kerülje el a kódolással járó fejfájást. A Hostinger Horizons intuitív csevegőfelületével könnyedén életre keltheti ötleteit, így a technológia helyett a víziójára koncentrálhat.

Lenyűgöző interfészek, pillanatok alatt

A projektnek olyan jól kell kinéznie, amilyen jól működik. A Hostinger Horizons segítségével gyorsan fejleszthet letisztult, professzionális felületeket, tervezői tudás nélkül.

Adjon hozzá AI-funkciókat – tegye okosabbá alkalmazását

A Hostinger Horizons segítségével pár egyszerű kattintással integrálhat AI-elemeket, például chatbotokat, képfelismerést vagy ajánlásokat, így alkalmazása dinamikus online eszközzé alakítható.

Tesztelje és finomítsa projektjét valós időben

A publikálást követően érdemes lesz megnézni, hogyan teljesít az alkalmazás. A Hostinger Horizons segítségével a tesztelés gyors és egyszerű, biztosítva, hogy minden pontosan úgy működjön, ahogyan elképzelte.

Publikálja, ossza meg és skálázza munkáját

Amikor készen áll munkája bemutatására, a Hostinger Horizons segítségével egyetlen kattintással közzéteheti azt. A publikálás zökkenőmentes – gond és bonyolult beállítások nélkül.

Nincs szükség hitelkártyára.

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Az üzenetekkel irányított kódolás 45%-kal lerövidíti a fejlesztési időt: az olyan eszközök, mint a Hostinger Horizons, nem több hét, hanem csupán órák alatt alakítják át a természetes nyelvet működő prototípusokká. A szoftverfejlesztés belépési korlátja jelentősen alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

El sem tudja képelni, milyen egyszerű létrehozni a Hostinger HORIZONS AI-val azt, amit szeretne a weboldala és az ügyfelei számára! Egyszerűen lenyűgöző. Győződjön meg róla saját maga!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Nagyon bírom, ahogy a dolgok haladnak a @Hostinger Horizons-szal! Nagyon élveztem a munkát az új AI-frissítéssel. Nemcsak számomra, hanem sok más ismerősöm számára is fordulópontot jelentett.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Már webes alkalmazásokat is készíthet promptokból a Hostinger Horizonsban. Nagyon klassz cucc!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy valóra váltsa AI projektötletét?

Nincs szükség hitelkártyára.

AI-projektötletek GYIK

Íme néhány válasz az AI-webhelyekkel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre, a kezdetektől a bevételszerzésig és azon túl.

Milyen jó AI-projektötletekbe érdemes belevágni a kezőknek?

Van szükségem kódolási ismeretekre AI-webhelyek készítéséhez?

Lehet pénzt keresni az AI-webhelyekkel?

Milyen eszközöket vagy platformokat használjak AI-webhelyek létrehozásához?

Hogyan tehetem közzé online az AI-projektötletemet?

Miben különbözik egy AI-projekt egy átlagos IT-projekttől?