Kezdésképpen győződjön meg róla, hogy a projektje készen áll a megosztásra. Határozza meg a célját, gyűjtse össze a szükséges adatokat, és integráljon AI-alapú funkciókat, például chatbotokat vagy ajánlórendszereket. Szüksége lesz egy domainnévre és webtárhelyre is, hogy a felhasználók online hozzáférhessenek a projekthez.

A Hostinger Horizons mindezt elvégzi Ön helyett. Mivel ez egy csevegésalapú, kódolásmentes platform, egyszerűen leírhatja természetes nyelven, hogy mit vár a projekttől, az eszköz pedig megvalósítja azt. Mindent biztosít, amire szüksége van: az API-támogatástól és a beépített Supabase-kapcsolattól kezdve a domain- és tárhelykezelésig, mindezt ugyanazon a platformon belül. Fejlessze és finomítsa projektjét a csevegésben folytatott beszélgetéssel, és ha készen áll, egyszerűen publikálja egyetlen kattintással. Nincs szükség bonyolult beállításokra vagy technikai ismeretekre – csak a képzeletére.