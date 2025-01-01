Remibrálható sablonok
Ezeket tartsa észben AI-projektje építésekor
Határozza meg a projekt célját
Kezdésképpen pontosítsa elképzeléseit a megoldani kívánt problémáról. A Hostinger Horizons segítségével vízióját tettekre válthatja, az előre elkészített sablonok pedig végigvezetik a következő lépéseken.
Akadálymentes, kódolás nélküli platform
Kerülje el a kódolással járó fejfájást. A Hostinger Horizons intuitív csevegőfelületével könnyedén életre keltheti ötleteit, így a technológia helyett a víziójára koncentrálhat.
Lenyűgöző interfészek, pillanatok alatt
A projektnek olyan jól kell kinéznie, amilyen jól működik. A Hostinger Horizons segítségével gyorsan fejleszthet letisztult, professzionális felületeket, tervezői tudás nélkül.
Adjon hozzá AI-funkciókat – tegye okosabbá alkalmazását
A Hostinger Horizons segítségével pár egyszerű kattintással integrálhat AI-elemeket, például chatbotokat, képfelismerést vagy ajánlásokat, így alkalmazása dinamikus online eszközzé alakítható.
Tesztelje és finomítsa projektjét valós időben
A publikálást követően érdemes lesz megnézni, hogyan teljesít az alkalmazás. A Hostinger Horizons segítségével a tesztelés gyors és egyszerű, biztosítva, hogy minden pontosan úgy működjön, ahogyan elképzelte.
Publikálja, ossza meg és skálázza munkáját
Amikor készen áll munkája bemutatására, a Hostinger Horizons segítségével egyetlen kattintással közzéteheti azt. A publikálás zökkenőmentes – gond és bonyolult beállítások nélkül.
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
Az üzenetekkel irányított kódolás 45%-kal lerövidíti a fejlesztési időt: az olyan eszközök, mint a Hostinger Horizons, nem több hét, hanem csupán órák alatt alakítják át a természetes nyelvet működő prototípusokká. A szoftverfejlesztés belépési korlátja jelentősen alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
El sem tudja képelni, milyen egyszerű létrehozni a Hostinger HORIZONS AI-val azt, amit szeretne a weboldala és az ügyfelei számára! Egyszerűen lenyűgöző. Győződjön meg róla saját maga!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Nagyon bírom, ahogy a dolgok haladnak a @Hostinger Horizons-szal! Nagyon élveztem a munkát az új AI-frissítéssel. Nemcsak számomra, hanem sok más ismerősöm számára is fordulópontot jelentett.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.
El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Már webes alkalmazásokat is készíthet promptokból a Hostinger Horizonsban. Nagyon klassz cucc!
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.