Predlošci koji se mogu remiksirati

Odaberite predložak za početak i prilagodite ga razgovorom s umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjem.
Svi predlošciWeb-straniceAplikacije
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Ne možete pronaći predložak koji vam je potreban? Samo ga opišite, a umjetna inteligencija će ga stvoriti za vas.

Ključne stvari koje treba zapamtiti prilikom izrade vašeg AI projekta

Umjetna inteligencija više nije samo za stručnjake. Bilo da ste početnik ili spremni za dublje istraživanje, ovi ključni aspekti razvoja temeljenog na umjetnoj inteligenciji vodit će vas od ideje do funkcionalnog projekta. S Hostinger Horizonsom sve je moguće – nije potreban tim, samo vi.

Definirajte cilj svog projekta

Započnite s jasnom vizijom problema koji želite riješiti. Uz Hostinger Horizons, pretvorite tu viziju u djelo koristeći gotove predloške koji će vas voditi kroz sljedeće korake.

Koristite pristupačnu platformu bez kodiranja

Preskočite glavobolje s kodiranjem. Hostinger Horizons olakšava oživljavanje vaših ideja svojim intuitivnim sučeljem za chat, tako da se možete usredotočiti na svoju viziju, a ne na tehnologiju.

Brzo dizajnirajte zapanjujuća sučelja

Vaš projekt bi trebao izgledati jednako dobro kao što i funkcionira. S Hostinger Horizonsom možete brzo izraditi elegantna, profesionalna sučelja bez potrebe da budete dizajner.

Dodajte AI značajke – učinite svoju aplikaciju pametnijom

Hostinger Horizons vam omogućuje integraciju AI elemenata poput chatbotova, prepoznavanja slika ili preporuka s nekoliko jednostavnih klikova, pretvarajući vašu aplikaciju u dinamičan online alat.

Testirajte i usavršavajte svoj projekt u stvarnom vremenu

Nakon što vaša aplikacija bude dostupna uživo, htjet ćete vidjeti kako se ponaša. Hostinger Horizons omogućuje brzo i jednostavno testiranje, osiguravajući da radi točno onako kako ste zamislili.

Pokrenite, podijelite i započnite skaliranje

Kada budete spremni pokazati svoj rad, Hostinger Horizons vam omogućuje objavljivanje aplikacije samo jednim klikom. Nema složenog postavljanja, nema muke – samo besprijekorno pokretanje.

Nije potrebna kreditna kartica.

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45 %, a alati poput Hostinger Horizonsa pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazni prag za izradu softvera je drastično niži.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je lako napraviti ono što želite za svoju web stranicu i kupce koristeći Hostingerov HORIZONS AI! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger Horizons! Interakcija s novim ažuriranjem umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavna. Prava promjena, ne samo za mene, već i za mnoge druge koje poznajem.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio napraviti Horizons... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi SVE DOK niste napravili Horizons AI. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je OBJAVLJEN. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom nredbi na Hostinger Horizonsu. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni pretvoriti svoju AI ideju za projekt u stvarnost?

Nije potrebna kreditna kartica

Često postavljana pitanja o idejama za AI projekte

Odgovori na neka od najčešćih pitanja koja dobivamo o AI web stranicama, od početka do monetizacije i dalje.

Koje su neke dobre ideje za AI projekte za početnike?

Trebam li imati vještine kodiranja za izradu AI web stranica?

Mogu li zaraditi s AI web stranicama?

Koje alate ili platforme trebam koristiti za izradu AI web stranice?

Kako mogu objaviti ideju za svoj AI projekt online?

Po čemu se AI projekt razlikuje od običnog IT projekta?