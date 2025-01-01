Predlošci koji se mogu remiksirati
Ključne stvari koje treba zapamtiti prilikom izrade vašeg AI projekta
Definirajte cilj svog projekta
Započnite s jasnom vizijom problema koji želite riješiti. Uz Hostinger Horizons, pretvorite tu viziju u djelo koristeći gotove predloške koji će vas voditi kroz sljedeće korake.
Koristite pristupačnu platformu bez kodiranja
Preskočite glavobolje s kodiranjem. Hostinger Horizons olakšava oživljavanje vaših ideja svojim intuitivnim sučeljem za chat, tako da se možete usredotočiti na svoju viziju, a ne na tehnologiju.
Brzo dizajnirajte zapanjujuća sučelja
Vaš projekt bi trebao izgledati jednako dobro kao što i funkcionira. S Hostinger Horizonsom možete brzo izraditi elegantna, profesionalna sučelja bez potrebe da budete dizajner.
Dodajte AI značajke – učinite svoju aplikaciju pametnijom
Hostinger Horizons vam omogućuje integraciju AI elemenata poput chatbotova, prepoznavanja slika ili preporuka s nekoliko jednostavnih klikova, pretvarajući vašu aplikaciju u dinamičan online alat.
Testirajte i usavršavajte svoj projekt u stvarnom vremenu
Nakon što vaša aplikacija bude dostupna uživo, htjet ćete vidjeti kako se ponaša. Hostinger Horizons omogućuje brzo i jednostavno testiranje, osiguravajući da radi točno onako kako ste zamislili.
Pokrenite, podijelite i započnite skaliranje
Kada budete spremni pokazati svoj rad, Hostinger Horizons vam omogućuje objavljivanje aplikacije samo jednim klikom. Nema složenog postavljanja, nema muke – samo besprijekorno pokretanje.
Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45 %, a alati poput Hostinger Horizonsa pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazni prag za izradu softvera je drastično niži.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je lako napraviti ono što želite za svoju web stranicu i kupce koristeći Hostingerov HORIZONS AI! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger Horizons! Interakcija s novim ažuriranjem umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavna. Prava promjena, ne samo za mene, već i za mnoge druge koje poznajem.
Pitam se kako je Hostinger uspio napraviti Horizons... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi SVE DOK niste napravili Horizons AI. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je OBJAVLJEN. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom nredbi na Hostinger Horizonsu. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.