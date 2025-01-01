Počnite tako što ćete se pobrinuti da je vaš projekt spreman za dijeljenje. Definirajte njegovu svrhu, prikupite potrebne podatke i integrirajte AI značajke poput chatbotova ili sustava preporuka. Trebat će vam i ime domene i web hosting kako bi ljudi mogli pristupiti vašem projektu online.

Hostinger Horizons brine se za sve ovo umjesto vas. Kao platforma temeljena na chatu bez kodiranja, možete samo opisati prirodnim jezikom što želite da vaš projekt radi, a alat će to ostvariti. Pruža sve što vam treba – od API podrške i ugrađene Supabase veze do upravljanja domenom i hostingom, sve unutar iste platforme. Izgradite i usavršite svoj projekt razgovorom u chatu, a kada budete spremni, jednostavno ga objavite jednim klikom. Nije potrebno komplicirano postavljanje ili tehničke vještine – samo vaša ideja.