Πρότυπα με δυνατότητα αναμίξεως

Επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε και προσαρμόστε το στις προτιμήσεις σας συνομιλώντας με την Τεχνητή Νοημοσύνη ή κάνοντας οπτικές επεξεργασίες.
Όλα τα πρότυπαΙστότοποιΕφαρμογές
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Δεν μπορείτε να βρείτε το πρότυπο που χρειάζεστε; Απλώς περιγράψτε το και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα το δημιουργήσει για εσάς.

Βασικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε κατά την κατασκευή του έργου σας με AI

Το AI δεν είναι πλέον μόνο για ειδικούς. Είτε είστε αρχάριος είτε έτοιμος να εμβαθύνετε, αυτές οι βασικές πτυχές της ανάπτυξης με AI θα σας καθοδηγήσουν από την ιδέα σε ένα λειτουργικό έργο. Με το Hostinger Horizons, όλα είναι δυνατά - δεν απαιτείται ομάδα, μόνο εσείς.

Ορίστε τον στόχο του έργου σας

Ξεκινήστε με ένα σαφές όραμα για το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε. Με το Hostinger Horizons, μετατρέψτε αυτό το όραμα σε δράση χρησιμοποιώντας έτοιμα πρότυπα που καθοδηγούν τα επόμενα βήματά σας.

Χρησιμοποιήστε μια προσβάσιμη πλατφόρμα χωρίς κώδικα

Ξεχάστε τους πονοκεφάλους λόγω προγραμματισμολυ. Το Hostinger Horizons διευκολύνει την υλοποίηση των ιδεών σας με τη διαισθητική διεπαφή συνομιλίας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στο όραμά σας και όχι στην τεχνολογία.

Σχεδιάστε εκπληκτικές διεπαφές γρήγορα

Το έργο σας πρέπει να φαίνεται τόσο καλό όσο λειτουργεί. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα κομψές, επαγγελματικές διεπαφές χωρίς να χρειάζεται να είστε σχεδιαστής.

Προσθέστε χαρακτηριστικά AI - κάντε την εφαρμογή σας πιο έξυπνη

Το Hostinger Horizons σας επιτρέπει να ενσωματώνετε στοιχεία AI όπως chatbots, αναγνώριση εικόνων ή προτάσεις με λίγα απλά κλικ, μετατρέποντας την εφαρμογή σας σε ένα δυναμικό online εργαλείο.

Δοκιμάστε και βελτιώστε το έργο σας σε πραγματικό χρόνο

Μόλις η εφαρμογή σας τεθεί σε λειτουργία, θα θέλετε να δείτε την απόδοσή της. Το Hostinger Horizons κάνει τις δοκιμές γρήγορες και εύκολες, διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί ακριβώς όπως τη φανταστήκατε.

Ξεκινήστε, μοιραστείτε και αναπτυχθείτε

Όταν είστε έτοιμοι να αναδείξετε την εργασία σας, το Hostinger Horizons σάς επιτρέπει να δημοσιεύσετε την εφαρμογή σας με ένα μόνο κλικ. Χωρίς περίπλοκη εγκατάσταση, χωρίς κόπο – ξεκινήστε εύκολα.

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Ο κώδικας Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger Horizons να μετατρέπουν τη φυσική γλώσσα σε λειτουργικά πρωτότυπα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Τα εμπόδια στην κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερα.

Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για την ιστοσελίδα σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το HORIZONS AI της Hostinger! Απλά καταπληκτικό - δείτε το μόνοι σας!

Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
@nice_gamin60974

Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα με το @Hostinger Horizons! Η νέα ενημέρωση AI ήταν φοβερή. Άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο για εμένα, αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger κατάφερε να δημιουργήσει το Horizons... Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει το front-end και το back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε το AI του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα για τον προγραμματισμό web εφαρμογών. Πλέον, το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι live. Φοβερό!

Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε web εφαρμογές απλώς πληκτρολογώντας μια προτροπή στο Hostinger Horizons. Πολύ καλό!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την ιδέα σας για το έργο AI σε πραγματικότητα;

Συχνές ερωτήσεις για ιδέες έργων AI

Ακολουθούν απαντήσεις σε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τις ιστοσελίδες AI, από την έναρξη μέχρι την κερδοφορία και όχι μόνο.

Ποιες είναι μερικές καλές ιδέες για έργα AI για αρχάριους;

Χρειάζομαι δεξιότητες προγραμματισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδων AI;

Μπορώ να βγάλω χρήματα με ιστοσελίδες AI;

Ποια εργαλεία ή πλατφόρμες πρέπει να χρησιμοποιήσω για την κατασκευή ιστοσελίδων AI;

Πώς μπορώ να δημοσιεύσω την ιδέα μου για ένα AI έργο online;

Πώς διαφέρει ένα έργο AI από ένα κανονικό έργο IT;