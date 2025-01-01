Ξεκινήστε βεβαιώνοντας ότι το έργο σας είναι έτοιμο για κοινή χρήση. Καθορίστε τον σκοπό του, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δεδομένα και ενσωματώστε χαρακτηριστικά AI, όπως chatbots ή συστήματα συστάσεων. Θα χρειαστείτε επίσης ένα όνομα domain και hosting στο διαδίκτυο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο έργο σας στο διαδίκτυο.

Το Hostinger Horizons αναλαμβάνει όλα αυτά για εσάς. Ως πλατφόρμα χωρίς κώδικα που βασίζεται σε συνομιλία, μπορείτε απλώς να περιγράψετε σε φυσική γλώσσα τι θέλετε να κάνει το έργο σας και το εργαλείο θα το κάνει πραγματικότητα. Παρέχει όλα όσα χρειάζεστε - από την υποστήριξη API και την ενσωματωμένη σύνδεση Supabase έως τη διαχείριση domain και hosting, όλα μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Χτίστε και βελτιώστε το έργο σας συνομιλώντας στη συνομιλία, και μόλις είστε έτοιμοι, απλά δημοσιεύστε το με ένα κλικ. Δεν απαιτούνται περίπλοκες ρυθμίσεις ή τεχνικές δεξιότητες - μόνο η ιδέα σας.