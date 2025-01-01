Πρότυπα με δυνατότητα αναμίξεως
Βασικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε κατά την κατασκευή του έργου σας με AI
Ορίστε τον στόχο του έργου σας
Ξεκινήστε με ένα σαφές όραμα για το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε. Με το Hostinger Horizons, μετατρέψτε αυτό το όραμα σε δράση χρησιμοποιώντας έτοιμα πρότυπα που καθοδηγούν τα επόμενα βήματά σας.
Χρησιμοποιήστε μια προσβάσιμη πλατφόρμα χωρίς κώδικα
Ξεχάστε τους πονοκεφάλους λόγω προγραμματισμολυ. Το Hostinger Horizons διευκολύνει την υλοποίηση των ιδεών σας με τη διαισθητική διεπαφή συνομιλίας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στο όραμά σας και όχι στην τεχνολογία.
Σχεδιάστε εκπληκτικές διεπαφές γρήγορα
Το έργο σας πρέπει να φαίνεται τόσο καλό όσο λειτουργεί. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα κομψές, επαγγελματικές διεπαφές χωρίς να χρειάζεται να είστε σχεδιαστής.
Προσθέστε χαρακτηριστικά AI - κάντε την εφαρμογή σας πιο έξυπνη
Το Hostinger Horizons σας επιτρέπει να ενσωματώνετε στοιχεία AI όπως chatbots, αναγνώριση εικόνων ή προτάσεις με λίγα απλά κλικ, μετατρέποντας την εφαρμογή σας σε ένα δυναμικό online εργαλείο.
Δοκιμάστε και βελτιώστε το έργο σας σε πραγματικό χρόνο
Μόλις η εφαρμογή σας τεθεί σε λειτουργία, θα θέλετε να δείτε την απόδοσή της. Το Hostinger Horizons κάνει τις δοκιμές γρήγορες και εύκολες, διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί ακριβώς όπως τη φανταστήκατε.
Ξεκινήστε, μοιραστείτε και αναπτυχθείτε
Όταν είστε έτοιμοι να αναδείξετε την εργασία σας, το Hostinger Horizons σάς επιτρέπει να δημοσιεύσετε την εφαρμογή σας με ένα μόνο κλικ. Χωρίς περίπλοκη εγκατάσταση, χωρίς κόπο – ξεκινήστε εύκολα.
Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons
Ο κώδικας Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger Horizons να μετατρέπουν τη φυσική γλώσσα σε λειτουργικά πρωτότυπα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Τα εμπόδια στην κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερα.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για την ιστοσελίδα σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το HORIZONS AI της Hostinger! Απλά καταπληκτικό - δείτε το μόνοι σας!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα με το @Hostinger Horizons! Η νέα ενημέρωση AI ήταν φοβερή. Άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο για εμένα, αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger κατάφερε να δημιουργήσει το Horizons... Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει το front-end και το back-end.
Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε το AI του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα για τον προγραμματισμό web εφαρμογών. Πλέον, το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι live. Φοβερό!
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε web εφαρμογές απλώς πληκτρολογώντας μια προτροπή στο Hostinger Horizons. Πολύ καλό!
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.