Bắt đầu bằng cách đảm bảo dự án đã sẵn sàng để chia sẻ. Xác định mục đích của nó, thu thập dữ liệu cần thiết và tích hợp các tính năng AI như chatbot hoặc hệ thống đề xuất. Bạn cũng sẽ cần một tên miền và dịch vụ lưu trữ web để mọi người có thể truy cập dự án trực tuyến.

Hostinger Horizons sẽ làm tất cả những điều này cho bạn. Là một nền tảng không cần mã dựa trên trò chuyện, bạn chỉ cần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên những gì bạn muốn dự án của mình làm, và công cụ sẽ thực hiện điều đó. Nó cung cấp mọi thứ bạn cần - từ hỗ trợ API và tích hợp kết nối Supabase đến quản lý tên miền và lưu trữ, tất cả trong cùng một nền tảng. Xây dựng và tinh chỉnh dự án bằng cách trò chuyện, và khi bạn đã sẵn sàng, chỉ cần xuất bản nó bằng một cú nhấp chuột. Không cần thiết lập phức tạp hoặc kỹ năng kỹ thuật nào - chỉ cần ý tưởng.