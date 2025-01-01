Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Projekt für die Veröffentlichung bereit ist. Definieren Sie den Zweck, sammeln Sie erforderliche Daten und integrieren Sie KI-Funktionen wie Chatbots oder Empfehlungssysteme. Sie benötigen außerdem einen Domainnamen und Webhosting, damit Nutzer online auf Ihr Projekt zugreifen können.

Hostinger Horizons übernimmt all das für Sie. Auf der chatbasierten No-Code Plattform können Sie einfach in eigenen Worten beschreiben, was Ihr Projekt leisten soll, und das Tool setzt es um. Es bietet Ihnen alles, was Sie benötigen – von API-Unterstützung und integrierter Supabase-Verbindung bis hin zur Domain- und Hosting-Verwaltung. Alles auf einer Plattform. Erstellen und optimieren Sie Ihr Projekt im Chat und veröffentlichen Sie es mit einem Klick, sobald Sie bereit sind. Komplizierte Einrichtungen oder technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – alles, was es braucht, ist Ihre Idee.