Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Sie finden die benötigte Vorlage nicht? Beschreiben Sie sie einfach, und die KI erstellt sie für Sie.

Dinge, die Sie beim Erstellen Ihres KI-Projekts beachten sollten

KI ist nicht länger Experten vorbehalten. Ganz gleich, ob Sie Anfänger sind oder tiefer eintauchen möchten: Diese Schlüsselaspekte der KI-gestützten Entwicklung begleiten Sie von der Idee bis zum erfolgreichen Projekt. Mit Hostinger Horizons ist alles möglich – ein Team ist nicht erforderlich, nur Sie.

Ihr Projektziel definieren

Beginnen Sie mit einer klaren Vision des Problems, das Sie lösen möchten. Mit Hostinger Horizons setzen Sie diese Vision in die Tat um – mit vorgefertigten Vorlagen, die Sie durch Ihre nächsten Schritte führen.

Zugängliche No-Code Plattform nutzen

Sparen Sie sich das Kopfzerbrechen beim Programmieren. Mit Hostinger Horizons erwecken Sie Ihre Ideen dank der intuitiven Chat-Oberfläche ganz einfach zum Leben. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Vision, statt auf die Technik.

Schnell schöne Benutzeroberflächen entwerfen

Ihr Projekt sollte so gut aussehen, wie es funktioniert. Mit Hostinger Horizons erstellen Sie schnell elegante, professionelle Benutzeroberflächen ohne einen Designer.

KI-Funktionen hinzufügen und App smarter machen

Mit Hostinger Horizons können Sie KI-Elemente wie Chatbots, Bilderkennung oder Empfehlungen mit wenigen Klicks integrieren und so Ihre App in ein dynamisches Online-Tool verwandeln.

Ihr Projekt in Echtzeit testen und verfeinern

Sobald Ihre App live ist, möchten Sie sicherlich wissen, wie sie abschneidet. Hostinger Horizons macht das Testen schnell und einfach und stellt sicher, dass alles genau so funktioniert, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Veröffentlichen, teilen und skalieren

Wenn Sie bereit sind, Ihre Arbeit zu präsentieren, schalten Sie Ihre App mit Hostinger Horizons mit nur einem Klick live. Keine komplizierte Einrichtung, kein Aufwand – stattdessen eine reibungslose Veröffentlichung.

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Builder-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI-App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre KI-Projektidee in die Realität umzusetzen?

Häufig gestellte Fragen zu KI-Projektideen (FAQs)

Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen, die wir zu KI-Websites erhalten, von den ersten Schritten bis zur Monetarisierung und darüber hinaus.

Was sind einige gute KI-Projektideen für Anfänger?

Brauche ich Programmierkenntnisse für die Erstellung von KI-Websites?

Kann ich mit KI-Websites Geld verdienen?

Welche Tools oder Plattformen sollte ich verwenden, um Websites mit künstlicher Intelligenz zu erstellen?

Wie kann ich meine KI-Projektidee online veröffentlichen?

Wie unterscheidet sich ein KI-Projekt von einem normalen IT-Projekt?