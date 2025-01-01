MVP-Entwicklung ist der Prozess der Erstellung eines Minimum Viable Product – einer vereinfachten Version Ihrer Idee mit gerade genug Funktionen, um sie mit echten Nutzern zu testen. So erfahren Sie, ob Ihr Produkt reale Probleme löst, bevor Sie größere Investitionen tätigen. Erfahren Sie mehr in unserem MVP-Leitfaden.