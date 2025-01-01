MVP arendamine on AI abil lihtne

Kasuta oma idee kiireks ja taskukohaseks valideerimiseks koodita MVP-koostajat. Kui oled tõestanud, et nõudlus on olemas ja suudad õigustada ulatuslikku kohandamist, saab arendajate palkamisest üks võimalus. Horizonsi abil saad oma ideed kiiresti testida ja arendada ilma rahaliste või ajaliste piiranguteta.