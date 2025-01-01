MVP arendamine on AI abil lihtne
Muuda oma idee kiiresti toimivaks tooteks. Pole vaja kodeerimist ega arendajaid.
Kuidas arendada minimaalselt elujõulist toodet
Määratle oma MVP idee
Tuvasta probleem, mida sinu toode lahendab, ja olulised funktsioonid, mis sinu kontseptsiooni tõestavad.
Loo oma MVP ilma kodeerimiseta
Kasuta Hostinger Horizonsi, et muuta lihtsad AI juhised toimivateks MVP-deks – tehnilisi oskusi ega keerukat seadistamist pole vaja.
Testi, täiusta ja käivita
Valideeri oma MVP päris kasutajate peal, tee täiustusi ja avalda see ühe klõpsuga Horizonsi abil.
Vajad MVP ideid?
Õppeplaneerija tööriist
Laoseisu jälgimistööriist
AI-vestlusrobot
Ülesannete prioritiseerimistööriist
CRM-tööriist
PPC eelarve jälgimistööriist
CV koostamistööriist
Loo oma MVP kiiremini Hostinger Horizonsiga
Kõik-ühes AI MVP-koostaja
Alates disainist ja koodist sisu ja SEO-ni, tegeleb Horizons kõigega. Ühenda funktsionaalse MVP käivitamiseks tööriistad, nagu Stripe ja Supabase - ei mingit koodimist.
Loodud kiiruse, mitte keerukuse jaoks
Kirjelda oma ideed ja AI muudab selle minutitega töötavaks MVP-ks. Toega 80+ keeles saad koostada oma sõnadega.
Käivita kiirelt, skaleeri kiirelt
Hangi reaalajas MVP ühe klõpsuga, veebimajutus, kohandatud domeen, ärimeil ja palju muud on kaasas. Kolmanda osapoole lisandusi pole vaja.
Toetab juhtiv AI-tehnoloogia
Horizons kasutab usaldusväärseid LLM-e (suur keelemudel) ja täiustatud integratsioone, et pakkuda sinu MVP-le puhast koodi, optimeeritud sisu ja moodsat disaini.