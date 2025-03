NVMe SSD hoiustamine ja AMD EPYC protsessorid

Kas sul on põnev idee projekti jaoks? Meil on tehnoloogia, millega seda ellu viia. Pakume sulle kaljukindlat sooritust NVMe SSD hoiustamise ja AMD EPYC protsessoritega, mis töötavad HPE ja DELLi serveritel neljas maailmajaos. KVM virtualiseerimisplatvorm tagab, et riistvara ressursid kuuluvad vaid sulle.