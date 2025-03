Pilvepaketid pakuvad eraldi IP-aadressi koos spetsiaalsete ressurssidega serverivõrgust, et tagada maksimaalne jõudlus ja tööaeg. Nende pakettidega saad neli korda suurema kiiruse ja täieliku kontrolli serverite ressursside üle, et nende potentsiaali täielikult ära kasutada.

Hostinger kasutab CloudLinuxit koos LVE konteineritega. Selle seadistuse korral saab iga kasutaja sujuva töö tagamiseks ressursipiirangutega konteineri.

See tähendab, et saadavad ressursid on võrreldavad virtuaalse eraserveriga (VPS). Erinevalt VPSist ei vaja sa aga pilvemajutuse seadistamiseks ja haldamiseks tehnilisi teadmisi – see on sama lihtne kui veebimajutuse kasutamine.

Kui sinu veebisait vajab rohkem ressursse, saad minna veebimajutuselt üle pilvemajutusele otse liikmete alalt vaid mõne klõpsuga.