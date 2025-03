Domeeninimi toimib veebilehe aadressina ja see on kõigil Internetis olevatel veebilehtedel. Domeenid muudavad Internetis navigeerimise lihtsamaks, kuna alternatiiv oleks kasutada IP aadresse (mis on hulk numbreid).

Domeenilaiend on domeeninime viimane osa, mis on teisel pool viimast punkti. See võib kas olla üldine (.com, .net, .online) või viidata lehe konkreetsele eesmärgile või asukohale (.store, .edu, .co.uk).